Schmid: Huskovic-Unfall „war ein Riesenschock“

via

via Sky Sport Austria

Austria-Trainer Manfred Schmid hat vor dem Conference-League-Spiel gegen Villarreal über die Nachricht vom schweren Verkehrsunfall von Muharem Huskovic gesprochen.

„Gestern Abend war es ein Riesenschock, dass der Muki (Muharem Huskovic, Anm. d. Red.) einen schweren Autounfall hatte und auf der Intensivstation liegt“, sagte Schmid im Sky-Interview.

„Wir haben das heute am Vormittag beim Training mit der Mannschaft besprochen. Ich kann nicht sagen, wie das jeder Einzelne verarbeitet, aber die Stimmung war natürlich sehr, sehr gedämpft. Das einzig Positive ist, dass er wieder aufgewacht ist und die Verletzungen doch nicht so schlimm sind. Die Jungs werden sich für ihn reinschmeißen“, so Schmid weiter.

Austria Wien gegen Villarreal live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass.