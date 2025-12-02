Schmid-Sperre: Hartberg legt Einspruch ein

Der TSV Hartberg hat bei der Fußball-Bundesliga Protest gegen die Sperre von Trainer Manfred Schmid eingelegt.

Schmid war vom Strafsenat nach seiner Roten Karte im Nachgang der Partie gegen Sturm Graz (0:1) wegen Nichtbefolgung einer Verbandsanordnung für eine Partie gesperrt worden.

„Mit der Leistung des Schiedsrichters konnte man am Sonntag nicht zufrieden sein, wie Videosequenzen bei einigen (spielentscheidenden) Szenen zeigen“, hieß es vom TSV am Dienstagabend. Nächster Hartberger Gegner ist der LASK (Samstag, ab 16:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X!).

Der ‚VAR Österreich‘ schrieb in seinem Rückblick auf die vergangene Runde von einer korrekten Entscheidung: „Der Schiedsrichter hat den Hartberg-Trainer zurecht mit einer Roten Karte des Feldes verwiesen, als dieser nach Spielende das Spielfeld betreten hat, um den Schiedsrichter zu konfrontieren.“

Das sagte Schmid im Sky-Interview zu seiner Roten Karte

(APA/red.) / Artikelbild: GEPA