Schmidt nach Benficas CL-Aus unter Druck

Durch das frühzeitige Aus in der Champions League steht Trainer Roger Schmidt bei Benfica Lissabon unter Druck wie noch nie. Nach dem 1:3 bei Real Sociedad nahm der 56-Jährige die Schuld ungewohnt deutlich auf sich. „Das ist meine Verantwortung. Wir waren heute nicht vorbereitet auf dieses Spiel“, sagte der Deutsche am Mittwochabend. In der Gruppe D liegt Benfica noch punktlos hinter Salzburg am Tabellenende.

Portugals Rekordmeister droht im Frühjahr international keine Rolle mehr zu spielen. Salzburg hat nach dem 2:0 in der Auftaktrunde in Lissabon drei Zähler gesammelt und könnte als Dritter in die Europa League umsteigen. Zum Abschluss der Gruppe gastiert Benfica am 12. Dezember in Wals-Siezenheim, davor geht es noch daheim gegen Inter. Salzburg tritt in der vorletzten Runde bei Real Sociedad an.

„Diese Frage können Sie selbst beantworten“

Auf Schmidt wartet nun das Derby gegen Sporting am Sonntag. Der ehemalige Salzburger Meistercoach (2014) wurde am Mittwochabend gefragt, ob das Duell mit dem Tabellenführer entscheidend für seine Zukunft bei Benfica sei. „Diese Frage können Sie selbst beantworten“, sagte Schmidt trotzig. Danach war die Pressekonferenz mit ihm beendet.

In der Meisterschaft liegt Benfica drei Punkte hinter Sporting, überzeugende Auftritte lieferte das Team nach Ansicht der Anhänger in dieser Saison aber kaum ab. In San Sebastian lag Benfica schon nach 21 Minuten mit 0:3 zurück.

(APA) / Bild: Imago