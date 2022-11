Schmidt und Hartberg vor Schicksalsspiel unter Zugzwang

Der TSV Hartberg rangiert in der ADMIRAL Bundesliga aktuell auf dem letzten Tabellenplatz. Vor dem letzten Spieltag der Hinrunde liegt die Mannschaft von Trainer Klaus Schmidt zwei Punkte hinter dem rettenden Ufer – sofern Ried nicht punktet. Besonders für die Trainerdebatte rund um die Hartberger ist das Spiel gegen den SK Rapid Wien von besonderer Bedeutung: laut dem sportlichen Leiter Erich Korherr sollten aus den letzten zwei Partien gegen Lustenau und Rapid vier Punkte her, sonst muss der Trainer gehen. Nachdem gegen Lustenau ein Punkt geholt wurde bedeutet dies also: ein Sieg gegen Rapid muss her – sonst ist Schmidt weg. Schaffen die Hartberger heute gegen Rapid die Wende? (live und exklusiv auf Sky Sport Austria 3 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass!)