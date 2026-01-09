Schneekontrolle bestanden: Piste frei für 86. Hahnenkammrennen

Den 86. Hahnenkammrennen steht aus derzeitiger Sicht nichts im Weg. Wie der Ski- und Snowboard-Weltverband FIS mitteilte, bestanden die Weltcup-Pisten in Kitzbühel die am Freitag durchgeführte Schneekontrolle.

In der Gamsstadt finden von 23. bis 25. Jänner ein Super-G, eine Abfahrt und ein Slalom statt. „Streif und Ganslern sind in einem rennfertigen Zustand und wir könnten jederzeit fahren“, sagte FIS-Renndirektor Hannes Trinkl.

Bei der Begutachtung gab es teilweise bis zu 20 Zentimeter Neuschnee. „Der Neuschnee hilft uns bei den Sturzräumen und für die Optik“, meinte Trinkl. Auf Rekordkurs befindet sich laut den Organisatoren der Ticketverkauf. Der Samstag mit der traditionellen Abfahrt auf der Streif ist demnach fast ausverkauft. Für Freitag (Super-G) und Sonntag (Slalom) gebe es noch ausreichend Karten.

(APA) / Artikelbild: GEPA