Schneider glänzt als Kapitän und Scorer

Als der langjährige Kapitän Thomas Raffl aus privaten Gründen für die heurige Weltmeisterschaft absagte, musste Teamchef Roger Bader nicht lange suchen. Seine Wahl zum neuen Leader des österreichischen Eishockey-Nationalteams fiel auf den bisherigen Assistant-Captain Peter Schneider. Der 35-Jährige besticht seit Jahren mit Beständigkeit und als Top-Stürmer und trug sich nun auch in die Rekordliste des ÖEHV-Teams ein.

Schneider liefert auch bei der WM in Zürich. Zwei Tore beim 5:2-Auftaktsieg gegen Großbritannien, zwei Assists beim 4:2-Erfolg gegen Ungarn, mit dem der Klassenerhalt praktisch schon fixiert wurde. Nach dem ersten Wochenende liegt der Routinier von RB Salzburg (gemeinsam mit Verteidiger Thimo Nickl) auf Rang zwei der WM-Scorerwertung und löste Dieter Kalt auch als österreichischen Rekordmann in der Neuzeit ab. Schneider hält bei A-Weltmeisterschaften nun bei 36 Punkten (14 Tore, 22 Assists) und überholte Kalt (34 – 22 Tore, 12 Assists).

„Er sagt nie ab, ist immer dabei. Er bringt das ganze Package mit. Er ist schnell, er schießt gut, er ist auch ein Kämpfer und ein positiver Typ“, beschrieb Bader seinen Kapitän, der bei seinem Club eine schwierige Saison hatte. Zehn Treffer und 18 Tor-Vorbereitungen sind in seinem fünften Jahr als Roter Bulle die schwächste Ausbeute, zudem scheiterte Salzburg bereits im ICE-Viertelfinale. Die WM bot ihm „die Chance, dass ich aus der Saison noch was Positives raushole. Ich bin immer gerne beim Team, egal ob Meister oder nicht. Ich versuche, jede Minute mitzunehmen und Freude zu haben“, sagte Schneider vor seiner siebenten A-WM.

Starkes Flügel-Duo mit Zwerger

Das gelingt dem Niederösterreicher, der im Nachwuchs durch die tschechische und nordamerikanische Eishockeyschule gegangen ist, in Zürich. Schneider, der am Mittwoch gegen die Schweiz sein 100. Länderspiel bestreitet, bildet mit Benjamin Nissner und Dominic Zwerger die spielstarke erste Linie. Das Zusammenspiel mit Zwerger funktioniert seit Jahren, 2024 mit Marco Rossi als Center, 2025 mit Marco Kasper und heuer mit seinem Clubkollegen Nissner. „Dieses Flügelpaar Schneider-Zwerger ist auf Weltklasseniveau. Das sage ich nicht so schnell“, erklärte Bader.

Auch über dessen Auftreten als Führungsspieler ist Bader voll des Lobes: „Er hat die Funktion als Kapitän übernommen und macht das wirklich absolut hervorragend. Wie er die Mannschaft führt, wie er das mit den Jungen macht – er ist wirklich reingewachsen in diese Rolle.“

(APA)/Beitragsbild: GEPA