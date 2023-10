Schock für Klopp & Liverpool! Robertson fällt lange aus

Jürgen Klopp und der FC Liverpool müssen vorerst länger auf Andy Robertson verzichten. Der Schotte muss sich einer OP an der Schulter unterziehen.

„Die Entscheidung wird Richtung Operation gehen“, gab Reds-Coach Jürgen Klopp am Freitagmittag ein Update zu Robertson, der sich beim EM-Qualifikationsspiel in Spanien schwer an der Schulter verletzt hat und die erfolgreiche Quali der schottischen Nationalmannschaft für die Euro 2024 nur aus der Ferne hatte miterleben können.

„Es gab eine kleine Chance, dass wir es ohne probieren können, aber alle Experten sagen, dass eine Operation das Beste wäre – gerade auch langfristig. Und das bedeutet, dass er eine Weile ausfallen wird. Wir wissen nicht genau, wie lange“, so Klopp auf der Pressekonferenz vor dem Merseyside-Derby zwischen Liverpool und Stadtrivale Everton (Samstag, 21.10., ab 13.30 Uhr LIVE auf Sky Sport Premier League).

Es bleibt fraglich, ob Robertson in diesem Jahr überhaupt noch ein Pflichtspiel für die Reds bestreiten kann. Englischen Medienberichten zufolge wird der 29-Jährige mindestens drei Monate ausfallen. Für Klopp ist das ein herber personeller Rückschlag, Robertson ist seit Jahren gesetzt beim LFC. Kostas Tsimikas wird den Schotten gegen Everton aller Voraussicht nach ersetzen.

(Sky Sports DE)/Bild: Imago