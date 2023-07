Schock für LeBron James: Sohn erleidet Herzstillstand

Bronny James, der älteste Sohn von NBA-Superstar LeBron James hat am Montag (24. Juli) einen Herzstillstand erlitten.

„Gestern erlitt Bronny James beim Training einen Herzstillstand“, bestätigte ein Sprecher der Familie James am Dienstag (25. Juli) in einer Erklärung. „Das medizinische Personal war in der Lage, Bronny zu behandeln und ihn in ein Krankenhaus zu bringen. Sein Zustand ist jetzt stabil und er liegt nicht mehr auf der Intensivstation. Wir bitten um Respekt und Privatsphäre für die Familie James und werden die Medien informieren, sobald es weitere Informationen gibt.“

Der 18-jährige Bronny James studiert in seinem ersten Jahr an der University of Southern California in Los Angeles und spielt dort bei den USC Trojans. In zwei Jahren wollte Bronny James dann in der NBA spielen. Vater LeBron (38 Jahre/LA Lakers) hatte bereits mehrfach betont, dass er gerne noch mit seinem Sohn in der NBA spielen möchte.

