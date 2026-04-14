„Schockierend“: United-Coach Carrick wütet nach „haariger“ Roter Karte

Für Michael Carrick war es buchstäblich ein „haarsträubendes“ Urteil. „Diese Entscheidung war eine der schlechtesten, die ich je gesehen habe“, schimpfte der Teammanager von Manchester United über den Platzverweis gegen seinen Spieler Lisandro Martinez, der Leeds-Profi Dominic Calvert-Lewin im Luftduell an den Haaren gezupft hatte.

Schiedsrichter Paul Tierney zeigte Martinez nach Ansicht der TV-Bilder die Rote Karte (56.), Leeds mit Teammanager Daniel Farke gewann erstmals seit Februar 1981 in der höchsten englischen Liga beim Rekordmeister (2:1).

Sehr zum Ärger von Carrick. Der Ex-Profi nannte es „schockierend“, dass Martinez vom Platz flog – und nicht Calvert-Lewin, der seinem Gegenspieler zuvor „die Arme ins Gesicht“ geworfen habe. Martinez habe nicht an den Haaren seines Kontrahenten gezogen, sondern sie lediglich „berührt“, beteuerte er. „Wir müssen aufpassen, wohin sich das Spiel entwickelt“, meinte Carrick: „Es ist eine schockierende Entscheidung, absolut schockierend.“

Haarige Angelegenheit! Martinez fliegt mit Rot vom Platz

Regeln sehen Rote Karte vor

Die Regeln ließen allerdings keinen Interpretationsspielraum, Rot war zwingend – und alles andere als beispiellos.

In der Premier League gab es schon vergleichbare Fälle. Evertons Michael Keane etwa wurde nach einem solchen Vergehen gegen Tolu Arokodare von den Wolverhampton Wanderers im Januar für drei Spiele gesperrt.

Auch der Southampton-Profi Jack Stephens flog nach einem Griff in die Haare von Chelseas Marc Cucurella vom Platz, bei der Klub-WM traf es Joao Neves von Paris Saint-Germain ebenfalls im Duell mit Cucurella.

HIGHLIGHTS | Manchester United – Leeds United 1:2

(SID)/Bild: Imago