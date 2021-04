Schopp nach Niederlage in Ried: “Wie eine Jugendmannschaft”

Der TSV Hartberg ist nach dem hauchdünnen Verpassen der Meistergruppe mit einer Niederlage in die Qualifikationsgruppe gestartet. Durch die 2:3-Niederlage bei der SV Ried sind die Steirer die Tabellenführung los, der Vorsprung auf das “Keller-Trio” Admira, Altach und St. Pölten ist auf vier Punkte geschrumpft. Hartberg-Trainer Markus Schopp sprach nach der Pleite im Sky-Interview über das Spiel:

„Eine komplett unnötige Niederlage. Das Spiel hätte nach 34 Minuten komplett für uns entschieden sein müssen. Es ist nicht nur der Elfmeter, sondern auch eine klare gelb-rote Karte, die in der 21. Minute gegeben hätte werden müssen (Anm.: Fouls durch Stefan Nutz). Es sind so viele Sachen, wo das Spiel schon zu unseren Gunsten hätte entschieden sein müssen. Dann genügen ein paar unachtsame Minuten, wo du nicht gut verteidigst, deswegen muss die Niederlage uns zugeschrieben werden. Wir haben uns bei drei Standardsituationen verhalten wie eine Jugendmannschaft. Das wissen sie und das ist etwas, was mich nachdenklich stimmt. Wir sind goldig ins Spiel gestartet. Es sind nachher dann Kleinigkeiten, wo man die Unerfahrenheit spürt und so etwas wird schnell bestraft auf so einem Niveau.“