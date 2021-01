Schopp: “Nicht alles vorbei, wenn man nicht in der Meistergruppe ist”

via

via Sky Sport Austria

Hartberg-Trainer Markus Schopp im Sky-Interview nach der 1:2-Auswärtsniederlage beim SK Sturm Graz über…

…das Spiel: „Wir haben heut gegen eine richtig gute Mannschaft gespielt, die eine sehr, sehr gute Idee hat, die extrem aggressiv ist und wo man einfach sehr, sehr achtsam sein muss. Das ist uns, vor allem in der ersten Halbzeit nicht immer gelungen. Für mich ist aber einfach entscheidend, dass die Mannschaft immer an sich glaubt. Das war auch heute der Fall. Hinten hinaus, mit den zwei Torchancen am Schluss, hätten wir den Ausgleich noch machen müssen.“

…das Ziel Top 6: „Ihr kommt mir jedes Mal mit dieser Geschichte. Es ist ja nicht so, dass alles vorbei ist, wenn man nicht in der Meistergruppe ist. Es geht dann halt in einer anderen Form weiter. Ich glaube, der Prozess steht über allem.“