Schottischer Regen stoppt Nemecz

Golfprofi Lukas Nemecz ist bei der Alfred Dunhill Links Championship in St. Andrews (5 Mio. Dollar) am Samstag aufgrund des schottischen Wetters nicht zum Einsatz gekommen.

Wegen heftiger Regenfälle sagten die Organisatoren die dritte Runde in Carnoustie ab, am Sonntag soll fortgesetzt werden. Nemecz geht mit 16 Schlägen Rückstand auf Leader Matt Fitzpatrick (ENG) ins Rennen, der Cut, der bei diesem Turnier nach drei Runden erfolgt, ist für den Steirer in weiter Ferne.

(APA)

Artikelbild: Imago