Schottland-Coach Clarke hat Respekt vor ÖFB-Team

Schottlands Fußball-Teamchef Steve Clarke hat vor dem WM-Qualifikationsmatch am Dienstag in Wien Respekt vor der österreichischen Mannschaft gezeigt. Die ÖFB-Auswahl verfüge über hohe Qualität, diesbezüglich dürfe man sich vom 2:5 in Haifa nicht blenden lassen. “Das war ein sehr komisches Spiel. Österreich hätte in der ersten Hälfte drei, vier, fünf Tore schießen können, Israel war eiskalt” sagte Clarke.

Außerdem meinte der 58-Jährige: “Die Österreicher werden sich dieses Spiel anschauen und sich wundern, warum sie nicht gewonnen haben.” Durch das “unerwartete Resultat” habe sich die Dynamik in der Gruppe geändert, so Clarke.

Der Coach stellt sein Team auf einen hochmotivierten Gegner ein. “Sie haben ein sehr gutes Team, das haben sie bei der EM gezeigt, wo sie Italien große Probleme bereitet haben. Sie wollen am Dienstag sicher zeigen, dass sie besser sind, als das Ergebnis gegen Israel vermuten lässt.”

Mittelfeldspieler Callum McGregor hofft im Happel-Stadion auf zumindest einen Punkt für die Schotten. “Wenn wir Zweiter werden wollen, dürfen wir nicht verlieren. Aber dafür benötigen wir eine Top-Leistung”, betonte der Celtic-Profi.

Schottland liegt in Pool F nach fünf von zehn Runden auf Rang drei, zwei Punkte hinter Israel und einen Zähler vor Österreich. Der Zweite spielt im März 2022 im WM-Play-off um ein Ticket für die Endrunde in Katar. Der noch makellose Spitzenreiter Dänemark ist mit fünf Punkten Vorsprung auf Israel bereits enteilt.

(APA)

Artikelbild: Imago