Schrecksekunde: TV-Kamera knallt bei Ungarn-Spiel auf den Platz

Eine senkrecht auf den Rasen stürzende TV-Kamera hat während des Länderspiels zwischen Ungarn und Kasachstan am Montagabend für eine Schrecksekunde gesorgt.

Die an Kabeln befestigte Kamera begann zunächst zu qualmen und fiel dann aus etwa 20 Metern Höhe ungebremst auf das Spielfeld, dabei verfehlte sie einen an der Seitenlinie stehenden Kameramann nur knapp. Die Partie in Debrecen musste kurz unterbrochen werden.

🚨JUST IN: A camera fell onto the pitch during the Hungary vs. Kazakhstan match pic.twitter.com/wTp3Efdq0m — Polymarket Sports (@PolymarketSport) June 9, 2026

Auslöser der Vorfalls war laut ungarischen Medien der Brand eines Kabels, verletzt wurde niemand. Die Spieler machten in der 26. Minute eine Trinkpause, während die zerstörte Kamera beseitigt wurde. Ungarn gewann schließlich mit 3:1. Beide Teams sind nicht für die am Donnerstag beginnende WM in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert.

(SID) / Artikelbild: Screenshot „X“