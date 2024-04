Schumacher mit düsterer Prognose für Red Bull Racing

Das Red-Bull-Beben geht mit dem drohenden Abgang von Star-Ingenieur Adrian Newey in die nächste Runde. Sky F1-Experte Ralf Schumacher prophezeit dem Rennstall eine düstere Zukunft.

„Adrian Newey braucht Harmonie, der braucht eine gute Atmosphäre, Arbeitsplatz“, holte Schumacher am Freitag bei Sky Sport News aus. „Und im Moment muss man eindeutig sagen: Red Bull bricht auseinander.“ Star-Ingenieur Newey (13 Fahrer- und zwölf Konstrukteursweltmeisterschaften) möchte den Rennstall wohl bereits nach der Saison verlassen und möglicherweise zu Ferrari wechseln. Als wahrscheinlicher Grund gilt der interne Konflikt bei Red Bull nach den Anschuldigungen gegen Horner.

„Alleinverantwortung dafür [für das Auseinanderbrechen von Red Bull, Anm. d. Red.] trägt Christian Horner, in dem er mit aller Gewalt an der Macht festhält“, urteilte der Sky-Experte. „Ich glaube, das wird nicht das letzte Problem sein, dass er haben wird, wenn Adrian Newey ihn verlässt. Max Verstappen denkt auch schon darüber nach, auch Dr. Helmut Marko, wenn man ihn so beobachtet.“

Dann wird das Team in der Mittelmäßigkeit versinken“

Der Abgang Neweys könne laut Schumacher unmittelbare Folgen haben: „Wir erinnern uns an das letzte Jahr, als es Probleme gab. Er war einmal krank und dann hat man gleich gesehen, was mit Red Bull los war. Max Verstappen hatte Schwierigkeiten.“ Neweys Vertrag ist allerdings bis Ende nächsten Jahres gültig. „Wenn er weitermachen will, muss er auch noch frei sein. Ansonsten wird er natürlich noch blockiert und kann gar nicht für ein neues Team arbeiten.“

Schumacher prophezeit sogar ein Ende der schier unantastbaren Red-Bull-Dominanz: „Ich gebe Red Bull noch zwei Jahre und wenn sie weiter an Horner festhalten, dann wird das Team in der Mittelmäßigkeit versinken. Da bin ich mir ziemlich sicher.“ Eine düstere Prognose…

Bild: Imago