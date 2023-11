Schwab auf Bermudas nur auf 53. Platz

Golf-Profi Matthias Schwab hat das PGA-Tour-Turnier auf den Bermudas auf dem geteilten 53. Platz beendet.

Der Steirer benötigte auf der Schlussrunde am Sonntag 68 Schläge, schloss mit zehn unter Par ab und machte damit gegenüber dem Vortag immerhin noch einen Rang gut. Schwab steht nun bei der RSM Classic in Sea Island kommende Woche stark unter Druck, nur eine Top-Drei-Platzierung hält dabei die Chance auf den Erhalt der vollen Tourkarte für 2024 am Leben.

Den Sieg in Southampton sicherte sich der Kolumbianer Camilo Villegas (-24), der vor dem Schweden Alex Noren (-22) und dem Deutschen Matti Schmid (-21) triumphierte.

(APA)

Artikelbild: Imago