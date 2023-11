Schwab auf Bermudas weit zurück: Spitzenergebnis für neue Tourkarte benötigt

Golfprofi Matthias Schwab ist am dritten Tag des Bermuda Championship weit zurückgefallen.

Nach zwei 67er-Runden in den Tagen zuvor schrieb der Steirer am Samstag nur eine 72 an, er rutschte vom 26. Platz ab und geht als 54. in die Schlussrunde. In Führung lag zwölf Schläge vor Schwab der Schwede Alexander Noren. Schwab benötigt bei seinem vorletzten PGA-Saisonturnier ein Spitzenergebnis, um sich erneut die volle Tourkarte für 2024 zu sichern.

(APA) / Bild: GEPA