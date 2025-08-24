Schwab enttäuscht bei British Masters

Einen herben Rückfall hat Golfprofi Matthias Schwab beim British Masters in Sutton Coldfield erlebt. Nachdem der Steirer bei dem mit 3,5 Mio. Dollar dotierten Event als Achter ins Wochenende gestartet war, fiel der 30-Jährige am Samstag und Sonntag mit Runden über 74 und 76 auf Endrang 54 zurück.

Das hilft Schwab im Kampf um die Tourkarte kaum weiter. Bernd Wiesberger fabrizierte am Sonntag eine 79 und wurde nur 69. Den Sieg holte sich Alex Noren (SWE).

Für den Schweden war es der elfte Titel auf der DP-World-Tour. Der Däne Rasmus Höjgaard sicherte sich mit Rang 13 das letzte Fixticket im europäischen Ryder-Cup-Team und bestreitet erstmals den Kontinentalvergleich. Sein Zwillingsbruder Nicolaj, der in Sutton Coldfield Zweiter wurde, war vor zwei Jahren in Rom beim Ryder Cup dabei.

Neben dem 24-jährigen Rasmus sind der Nordire Rory McIlroy, der Schotte Robert MacIntyre sowie die Engländer Tommy Fleetwood, Justin Rose und Tyrrell Hatton fix qualifiziert. Sepp Straka muss auf einen von sechs Captain’s Pick von Teamkapitän Luke Donald hoffen, die der Engländer am 1. September verkünden wird.

(APA)/Bild: GEPA