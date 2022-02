via

via Sky Sport Austria

Matthias Schwab hat beim zur PGA-Tour zählenden Golf-Turnier in Pebble Beach einen Klassement-Sprung von mehr als 80 Plätzen nach vorne hingelegt. Mit einer 62er-Runde (10 unter Par) war der Schladminger am Freitag Tagesbester und kletterte dank seiner 11 Birdies auf den fünften Platz. In Führung liegt der Ire Seamus Power, der gesamt sechs Schläge weniger benötigte als Schwab.

(APA) / Bild: Imago