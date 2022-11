via

via Sky Sport Austria

Golfprofi Matthias Schwab hat beim mit acht Millionen Dollar dotierten PGA-Turnier RSM Classic auf Sea Island/Georgia auch am Samstag etwas Boden gutgemacht.

Der Steirer verbesserte sich mit einer 68er-Runde von zwei unter Par vom 60. Rang aus in etwa unter die besten 50. Etliche andere Spieler waren am Samstagabend (MEZ) noch auf ihrer dritten Runde unterwegs. Sepp Straka hatte den Cut am Freitag deutlich verpasst.

(APA)/Bild: GEPA