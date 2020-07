Schwab in Griechenland gelandet

via

Der Transfer von Stefan Schwab zu PAOK Saloniki nimmt immer konkretere Formen an. Heute Nachmittag ist der Ex-Rapid-Kapitän bereits auf Salonikis Flughafen gelandet.

Mit schwarzer Maske verhüllt, ist der 29-Jährige auf dem Flughafen eingetroffen. Zahlreiche Fans und Journalisten folgten dem Salzburger in Richtung Parkplatz.

Heute soll Schwab noch Gespräche mit den Verantwortlichen rund um Sportboss Olaf Rebbe führen. Am Freitag soll dann der Medizincheck auf dem Programm stehen. Danach will Saloniki Schwab als neuen Leader im Mittelfeld präsentieren. Da der Ex-Rapidler ablösefrei ist, kann Schwab völlig unabhängig entscheiden. Er könnte etwa noch um einen Aufschub bitten.

In Schwabs fußballerischen Traumland Italien fällt erst am Sonntag die Entscheidung über den letzten Absteiger. Lecce will Schwab und liegt einen Punkt hinter Genua und unter dem rettenden Strich.

