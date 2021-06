Schwab in Hamburg weit zurückgefallen

via

Matthias Schwab hat auf der letzten Runde des European-Tour-Turniers der Golfer in Hamburg einen schwarzen Tag erwischt und fiel nach einer 76er-Runde mit dem Gesamtscore von 219 um 34 Positionen auf Platz 45 zurück. Bernd Wiesberger wurde nach einer 72 am Montag mit 218 Schlägen 40. Der Sieg ging an den Engländer Marcus Armitage (208), der nach einer beeindruckenden Aufholjagd seinen ersten Sieg auf der Tour feierte.

Die mit 1,2 Millionen Euro dotierte Veranstaltung wurde wegen der verschärften Corona-Einreiseregeln für Großbritannien um zwei Tage verschoben und verkürzt, gespielt wurden nur drei Runden über 54 statt 72 Löcher.

