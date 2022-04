Schwab in New Orleans auf Cut-Kurs – Straka kämpft

Österreichs vier beste Golf-Profis sind diese Woche auf den großen Welt-Touren unterwegs. Am beeindruckendsten präsentierte sich zum Auftakt Matthias Schwab, der beim mit 8,3 Mio. Dollar dotierten PGA-Event Zurich Classic in New Orleans zusammen mit seinem starken US-Spielpartner Doug Ghim eine Vierball-65 schaffte, womit am Freitag im klassischen Vierer der Cut kein Problem sein sollte. Sepp Straka und Greyson Sigg (USA) blieben mit einer Auftakt-68 hingegen deutlich zurück.

Bei der ISPS Handa Championship auf der (europäischen) World Tour in Spanien wird ganz herkömmlich gespielt. Lukas Nemecz liegt nach einigen Verzögerungen wegen Regens nach einer 69 auf Cut-Kurs. Bernd Wiesberger musste nach einer Einstands-70 hingegen noch etwas zulegen, um nach langer Spielpause auch am Wochenende bei diesem 2-Millionen-Event in Tarragona dabei zu sein.

(APA)

Bild: Imago