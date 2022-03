Schwab in Puerto Rico aus den Top Ten gerutscht

Golfprofi Matthias Schwab ist bei den mit 3,7 Millionen Dollar dotierten Puerto Rico Open der PGA-Tour am Samstag vom sechsten Rang aus den Top Ten gefallen. Der Steirer spielte in Rio Grande eine Par-Runde von 72 Schlägen. Mit insgesamt acht unter Par ist ein Spitzenplatz am Sonntag aber noch in Reichweite.

Bei den zur World-Tour zählenden Kenya Open in Nairobi hielt sich Lukas Nemecz mit einer 69 stabil. Auf dem geteilten 17. Rang geht er mit acht Schlägen Rückstand auf Leader Ewen Ferguson aus Schottland in den Schlusstag.

(APA)/Bild: Imago