Schwab in Puerto Rico weiter um Top-Ergebnis

Golfprofi Matthias Schwab ist bei den mit 3,7 Millionen Dollar dotierten Puerto Rico Open der PGA-Tour am Samstag nach einer 72er-Runde um 8 Plätze auf Rang 14 zurückgefallen. Der Steirer kämpft am Sonntag dennoch um eine Top-Platzierung. Dem gesamt bei 8 unter Par haltenden Steirer fehlen nur drei Schläge auf die Top 3, es führt Ryan Brehm (USA) solo mit 15 unter Par.

„Obwohl es nicht top gelaufen ist, bin ich zufrieden. Mein Spiel ist weiterhin in Ordnung“, sagte Schwab. Ein Dreiputt und zwei Wasserbälle, somit vier verlorene Schläge und damit Fehler, die immer wieder passieren können, hätten ihn sogar einen möglichen zweiten Platz gekostet, so der Steirer. „Ich gehe sehr zuversichtlich in die vierte Runde. Auf einen Top-Ten-Platz fehlt nur ein Schlag. Und Top Ten ist auf der US-PGA-Tour immer okay.“

Bei den zur World-Tour zählenden Kenya Open in Nairobi hielt sich Lukas Nemecz stabil. Auf dem geteilten 17. Rang in den Schlusstag gegangen, schrieb der Steirer am Sonntag eine 70er-Runde an und hielt damit diese Position. Nemecz beendete das Turnier mit eins unter Par, der Sieg ging an den Chinesen Wu Ashun, der nach vier Runden sechs unter Par blieb. Wie Nemecz berichtete, habe er sich durch das Wochenende „drüber gekämpft“, nachdem er am Freitag in der Höhenlage einen Hitzeschlag erlitten hatte. „Da war ich nahe am Verzweifeln.“

(APA) / Bild: Imago