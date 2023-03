Golfprofi Matthias Schwab steuert beim PGA-Turnier in der Dominikanischen Republik auf ein Spitzenergebnis zu.

Der Steirer spielte in Punta Cana am Moving Day erneut eine 68er-Runde von vier unter Par, dank der er sich vom 19. Rang deutlich in die Nähe von Platz zehn verbessern dürfte. Etliche Spieler hatten ihre dritte Runde am Samstagabend (MEZ) aber noch nicht abgeschlossen.

(APA).

Beitragsbild: Imago.