Golfprofi Matthias Schwab muss am Freitag beim PGA-Turnier in der Dominikanischen Republik um den Cut kämpfen. Der Steirer rangierte am Donnerstag in Punta Cana nach einer 73er-Auftaktrunde von eins über Par auf dem geteilten 60. Rang. Alleine an der Spitze lag der US-Amerikaner Ben Martin mit 66.

(APA)

Artikelbild: Imago