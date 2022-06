Schwab mit durchwachsener Auftaktrunde in Toronto

Golfprofi Matthias Schwab ist zum Auftakt der Canadian Open in Toronto nicht in die Gänge gekommen.

Dem Steirer gelang am Donnerstag nur eine 74er-Runde auf dem Par-70-Kurs des St. George’s Golf&Country Club in der kanadischen Metropole. Dem 27-Jährigen unterliefen fünf Bogeys bei nur einem Birdie. Er belegte damit den geteilten 116. Rang.

„Mein Spiel war vom Abschlag bis zu den Greens heute gut. Leider war das Putting nicht ok. Ich verlor auf den Greens mehrere Schläge“, sagte Schwab nach seiner Auftaktrunde. Die Chance auf die Teilnahme am Preisgeld-Wochenende beim mit 8,7 Mio. Dollar dotierten PGA-Turnier sieht der Rohrmooser aber gegeben. „Da viele Scores relativ hoch sind, ist die Chance auf den Cut weiter da“, hofft Schwab, der die Qualifikation für die US Open kommende Woche knapp verpasst hatte.

