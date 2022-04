via

via Sky Sport Austria

Golfer Matthias Schwab und sein US-Partner Doug Ghim haben beim PGA-Stopp in New Orleans etwas an Boden verloren.

Mit einer 67er-Runde (5 unter Par) bei dem Turnier im Match-Play-Format ging es am Samstag ein paar Plätze nach hinten. Das Duo lag nach der dritten Runde mit 13 Schlägen unter Par nur noch auf dem geteilten 35. Rang. Komfortabel in Führung lagen vor dem Abschlusstag die US-Amerikaner Xander Schauffele/Patrick Cantlay.

(APA) / Bild: Imago