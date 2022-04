Schwab verbessert sich in San Antonio in Richtung Top 20

Golfprofi Matthias Schwab hat am Samstag beim PGA-Turnier Valero Texas Open in San Antonio eine 70er-Runde gespielt, damit dürfte er sich in den Bereich der Top 20 verbessern.

„Mein Spiel verlief heute ähnlich solid wie gestern. Meine Form stimmt, ich treffe die Bälle gut. Die Bedingungen waren heute besser, es herrschte fast kein Wind, dafür waren aber die Fahnenpositionen schwieriger. Morgen ist noch einiges möglich“, sagte der 27-jährige Steirer. Zahlreiche Golfer waren noch auf der Runde unterwegs.