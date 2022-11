Schwab verpasst Topplatzierung in Mexiko

Golf-Profi Matthias Schwab hat beim mit 8,2 Mio. Dollar dotierten PGA-Turnier in Riviera Maya nahe Cancun (Mexiko) einen Top-Ten-Platz verpasst.

Der Steirer, der auf Rang sieben in die Schlussrunde gegangen war, spielte am Sonntag eine mittelprächtige 70er-Runde und kam mit gesamt 270 Schlägen (14 unter Par) als 21. ins Clubhaus. Vier Bogeys auf den „Back-Nine“ verhinderten eine bessere Platzierung des 27-Jährigen. Den Sieg sicherte sich Russell Henley (USA/261).

Schwab hatte die zweite und dritte Runde Bogey-frei absolviert und dementsprechend berechtigte Hoffnungen auf ein Spitzenresultat. Nach zwei Birdies auf den „Front-Nine“ schien dies auch greifbar nahe. Doch auf den Löchern zehn bis zwölf und später auf der 15 unterliefen dem Rohrmooser vier Schlagverluste. Drei weitere Birdies verhinderten einen noch größeren Rückfall. Durch seine schwächste Runde an den vier Tagen in Mexiko büßte Schwab unter dem Strich 14 Plätze ein. Der geteilte 21. Platz brachte ihm dennoch umgerechnet rund 84.000 Euro an Preisgeld ein.

