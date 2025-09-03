Schwärzler besiegt in Tulln Titelverteidiger Choinski

Die Österreicher Joel Schwärzler und Sandro Kopp stehen beim Tullner Tennis-Challenger100 im Viertelfinale. Schwärzler zeigte am Mittwoch im Achtelfinale mit einem 7:6(3),6:2-Sieg gegen den topgesetzten britischen Titelverteidiger und Günter-Bresnik-Schützling Jan Choinski auf. Kopp machte mit einem 1:6,7:6(2),6:4 gegen den als Nummer sechs gesetzten Ukrainer Witali Satschko auf sich aufmerksam. Neil Oberleitner schied in einem am Dienstag unterbrochenen Erstrundenspiel aus.

Schwärzler war in Satz eins mehr in der Defensive, kam aber ins Tiebreak, ab dem er dominierte. „Es war sehr schwierig, er hat sehr, sehr gut gespielt“, sagte der Vorarlberger über den Gegner. „Die letzten Wochen habe ich hart gearbeitet, daher spiele ich jetzt auch besser Tennis.“ Kopp spielt nun gegen den Argentinier Marco Trungelliti (Nr. 4), Schwärzler – ab Montag auf einem Karrierehoch (bisher 262.) – gegen den Inder Sumit Nagal.

Beim Wiener ITF-W75-Turnier der Frauen griffen am Mittwoch alle fünf in den Hauptbewerb gelosten Österreicherinnen in das Geschehen ein. French-Open-Juniorensiegerin Lilli Tagger feierte dabei einen 7:6(5),6:0-Sieg gegen die Slowenin Dalila Jakupovic, die Osttirolerin trifft nun auf die als Nummer vier eingestufte Tschechin Barbora Palicova. Sinja Kraus (2), Österreichs Nummer zwei, gewann gegen die Serbin Anja Stankovic 7:6(4),6:4.

(APA)/Beitragsbild: GEPA