Schwärzler holt seinen zweiten Challenger-Titel

Der Vorarlberger Joel Schwärzler hat am Sonntag zum insgesamt zweiten Mal einen Tennis-Challenger gewonnen.

Der 20-Jährige besiegte in Kigali in Ruanda in dem am Vortag wetterbedingt unterbrochenen Finale den italienischen Qualifikanten Stefano Napolitano 7:6(5),7:6(6). Schwärzler hat auch durch einen Finaleinzug in der Woche davor seinen erstmaligen Einzug in die Top 200 der Weltrangliste fixiert, am Montag wird er als Österreichs neue Nummer drei in den Top 175 stehen.

Seine Rückkehr in die Top 100 hatte am Samstag Sebastian Ofner bei einem Frankreich-Challenger in Thionville fixiert. Im Endspiel am Sonntagnachmittag trifft der auf Position vier gereihte 29-jährige Steirer auf den 19-jährigen Norweger Nicolai Budkov Kjaer (Nr. 6).

(APA) / Artikelbild: Imago