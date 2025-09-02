Schwärzler und Kopp in Tulln nach Auftaktrunde noch im Rennen

Mit Joel Schwärzler und Sandro Kopp haben beim Tullner Tennis-Challenger zwei heimische Wildcardspieler die erste Runde überstanden.

Der 19-jährige Schwärzler besiegte den Portugiesen Tiago Pereira 6:4,3:6,6:3, er trifft nun auf den topgesetzten britischen Titelverteidiger und Günter-Bresnik-Schützling Jan Choinski. Der 25-jährige Kopp kam per 6:2,5:7,6:2 gegen den Franzosen Corentin Denolly weiter. Nun wartet – auch am Mittwoch – die Nummer 6, der Ukrainer Witalij Satschko.

Neil Oberleitners Auftaktmatch beim mit 145.250 Euro dotierten ATP-Challenger100 wurde wegen Regens unterbrochen und auf Mittwoch vertagt. Alle übrigen angetretenen Österreicher schieden aus. Vorjahresfinalist Lukas Neumayer erwischte es als Nummer drei gegen den Ukrainer Oleg Prihodko mit 6:1,3:6,4:6. In der Quali waren sieben angetretene Österreicher gescheitert. Den einzigen Sieg verzeichnete da Dennis Novak – in einem Österreicher-Duell.

Beim ITF-W75-Turnier in Wien beginnen alle fünf beteiligten Österreicherinnen am Mittwoch, darunter Sinja Kraus und Lilli Tagger. Die Osttirolerin sieht ihre Ziele abgesehen von Siegen im spielerischen und mentalen Bereich: „Da gibt es Dinge, die ich einfach Tag für Tag richtig machen will.“ Seit dem Finaleinzug vor einigen Wochen in Amstetten, wo sie erstmals „diesen Druck“ verspürt habe, habe sie daran auch gearbeitet, wie die 17-Jährige am Dienstag erklärte.

(APA) Foto: GEPA