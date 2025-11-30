Schwarz-Weiß Bregenz holt gegen Vienna ersten Saisonsieg

Schwarz-Weiß Bregenz hat in der 2. Liga im 15. Saisonauftritt den ersten Sieg eingefahren.

Das Schlusslicht aus Vorarlberg setzte sich am Sonntag im Heimspiel gegen die Vienna unerwartet deutlich 3:0 (1:0) durch. Johannes Tartarotti traf zur Führung (17.) für Schwarz-Weiß und sorgte auch für den dritten Treffer (65.) der Hausherren. Die mit hohen Zielen in die Saison gestartete Vienna liegt in der Tabelle als Achter bereits mehr als zehn Zähler hinter den Top-Teams.

(APA)

Bild: GEPA