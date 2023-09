Schwarz-Weiß Bregenz nach 2:1 beim FAC neuer Tabellenzweiter

Schwarz-Weiß Bregenz hat sich in der 2. Fußball-Liga auf Platz zwei geschoben. Die Vorarlberger gewannen am Samstag in der neunten Runde beim FAC mit 2:1 (2:1) und liegen damit fünf Punkte hinter Spitzenreiter GAK, der am Freitag den Schlager beim SKN St. Pölten mit 3:1 für sich entschieden hatte. Die zweite Samstag-Partie Kapfenberger SV – Admira endete 1:1 (0:0).

Matchwinner für die Bregenzer war Petar Dodig mit einem frühen Doppelschlag (2., 6.), den Wienern gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Paolino Bertaccini (19.). In Kapfenberg ging die Admira dank David Puczka in der 69. Minute in Führung und musste nur wenige Sekunden später durch ein Eigentor von Nicolas Keckeisen den Ausgleich hinnehmen.

(APA)/ Bild: GEPA