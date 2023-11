Schwaz HB ist in der Handball Liga Austria (HLA) auch nach der zehnten Runde als einziges Team noch ungeschlagen.

Die Tiroler holten am Dienstag in Bregenz ein 30:30 (12:14) und verspielten dabei im Finish einen Drei-Tore-Vorsprung. Schwaz schlossen nach Punkten zum Tabellenführer Bruck/Trofaiach auf, der am Mittwoch HC Linz empfängt.

(APA) / Bild: GEPA