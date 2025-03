Schweigeminute für lebenden Ex-Profi: Klub entschuldigt sich

Der bulgarische Fußballklub Arda Kardzhali hält für einen seiner Ex-Spieler eine Schweigeminute, obwohl dieser nicht verstorben ist. Nun entschuldigt sich der Verein bei seinen Fans öffentlich.

Kurioser Vorfall in Bulgarien. Am Sonntag kam es zu einer Schweigeminute in der ersten Liga. PFC Arda hatte die Information bekommen, dass ein Ex-Spieler verstorben ist. Dieser erfreut sich aber bester Gesundheit. Nun veröffentlicht der Klub über seine sozialen Netzwerke eine Entschuldigung.

Beim Aufeinandertreffen in der Parva Liga zwischen Arda Kardzhali und Levski Sofia wurde Ex-Arda-Profi Petko Gantchev am vergangenen Sonntag für tot erklärt. Nach der Schweigeminute verneigen sich beide Teams sogar, um den Spieler besonders zu ehren. Problem: Der 78-Jähirge ist am Leben.

Angehörige im Schockzustand

„Wenn Sie wüssten, wie viele Leute uns angerufen haben“, erklärt Gantchev. Auch für seine Familie war die Nachricht schockierend. In der bulgarischen Zeitung Blitz erzählt der Ex-Profi, dass seine Frau geweint habe, als er nach Hause kam.

Auch zwei Freunde sehen die Schweigeminute – einer davon im Stadion – und sind maximal irritiert. Gantchev wird von Verwandten und vielen anderen Menschen angerufen. Alle stellen fest, dass der Verein einen Fehler gemacht hat.

Fehler wird korrigiert

Noch vor Spielende klärt der Klub das Missverständnis auf. Bei Facebook schreibt Arda: „Die Leitung des PFC Arda will sich beim ehemaligen Arda-Fußballer Petko Gantchev und seinen Angehörigen entschuldigen, nachdem der Verein falsche Angaben zu seinem Tod erhalten hat.“

Und weiter: „Wir wünschen Petko Gantchev noch viele Jahre bei guter Gesundheit und viel Erfolg mit Arda“. Das kuriose Spiel endet mit einem Unentschieden (1:1). Am heutigen Mittwoch veröffentlichte der Erstligist auch ein Statement über seine sozialen Netzwerke, in dem man sich auch bei den Fans und Journalisten entschuldigte:

Das Posting im Wortlaut:

Stellungnahme der Geschäftsführung des PFC ARDA