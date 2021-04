Schweigeminute für Prinz Philip vor Qualifying in Imola

Die Formel 1 hat vor der Qualifikation zum Grand Prix der Emilia Romagna des verstorbenen Prinz Philip gedacht. Fahrer, Teamchefs und weiteres Personal versammelten sich am Samstag in Imola vor den Garagen und hielten für den Ehemann von Queen Elizabeth II. eine Schweigeminute ab. Der in der Vorwoche gestorbene Philip, der in Großbritannien wegen seines Titels offiziell als Herzog von Edinburgh bekannt war, wird am Samstagnachmittag auf Schloss Windsor beigesetzt.

Aus Rücksicht auf die Trauerfeier war das Qualifying auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari von ursprünglich 15.00 Uhr um eine Stunde auf 14.00 Uhr vorverlegt worden. Sieben von zehn Formel-1-Rennställen haben einen Teamsitz in England.

(APA/dpa)

Beitragsbild: Imago