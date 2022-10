Schweiz-Keeper Sommer erleidet einen Monat vor WM Bänderriss

Die Schweiz bangt einen Monat vor Beginn der Fußball-WM in Katar um ihren Torhüter. Yann Sommer zog sich beim Pokal-Aus des deutschen Bundesligisten Borussia Mönchengladbach am Dienstag gegen den Zweitligisten Darmstadt (1:2) einen Bänderriss im Sprunggelenk zu. Auch die Gelenkskapsel habe etwas abbekommen, berichtete Gladbach-Trainer Daniel Farke am Mittwochabend. Im Schweizer Verband geht man dennoch von WM-Einsätzen des 33-Jährigen aus.

Sommer befindet sich seit Wochen in Topform. Im Vorjahr war er maßgeblich am EM-Viertelfinaleinzug der Schweizer beteiligt. „Wir sind informiert, haben uns mit Yann ausgetauscht und haben auch die Bilder der medizinischen Abteilung gesehen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass er für die WM wieder hundertprozentig fit sein wird“, sagte der Tormanntrainer des Schweizer Nationalteams, Patrick Foletti, der Schweizer Boulevardzeitung „Blick“.

(APA)/Bild: IMAGO