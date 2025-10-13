Schweiz und Frankreich verpassen Siege in WM-Quali

Frankreich und die Schweiz haben in der WM-Qualifikation Punkte abgegeben. Belgien hat mit einem Sieg in Wales die Führung in der eigenen Qualigruppe übernommen.

Frankreich geriet ohne den am Knöchel verletzten Kapitän Kylian Mbappé in Reykjavik gegen Island durch Victor Palsson (39.) in Rückstand. Christopher Nkunku (63.) und Jean-Philippe Mateta (68.) brachten den Favoriten zwar in Führung, die Isländer fanden aber prompt eine Antwort und holten dank Kristian Hlynsson (70.) einen Punkt. Frankreich führt weiter die Tabelle der Gruppe D an, aber nur noch drei Punkte vor der Ukraine, die am 13. November in Paris gastiert. Die Ukrainer gewannen die vom österreichischen Schiedsrichter Sebastian Gishamer geleitete Partie gegen Aserbaidschan 2:1 (1:1).

Schweiz erstmals mit Punktverlust

Slowenien stoppte in der Gruppe B den Schweizer Siegeszug. Nach davor drei Siegen in drei Spielen und 9:0 Toren mussten sich die Eidgenossen in Ljubljana mit einem torlosen Remis begnügen. Die Schweizer führen aber noch immer mit drei Punkten vor dem Kosovo. Die Mannschaft des ehemaligen ÖFB-Teamchefs Franco Foda wahrte mit einem von Fisnik Asllani (32.) fixierten 1:0 in Schweden die Chance auf Platz eins. Die Skandinavier halten nach vier Partien weiter nur bei einem Zähler, Jon Dahl Tomasson wird wohl nicht mehr lange Teamchef sein.

In der Gruppe J hat Belgien mit einem 4:2 (2:1) in Wales die Tabellenführung übernommen. Nach 0:1-Rückstand (8.) sorgten Kevin de Bruyne per Elfmeter (18.) und Thomas Meunier (24.) rasch für die Wende. De Bruyne (76.) mit seinem zweiten verwandelten Strafstoß und Leandro Trossard (90.) fixierten im Finish den Sieg. Im Parallelspiel kam der bisherige Spitzenreiter Nordmazedonien zu Hause gegen Kasachstan nur zu einem 1:1 (0:0).

Bild: Imago