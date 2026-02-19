Schweizer Eishockey-Frauen gewinnen Bronze

Die Schweiz hat beim olympischen Eishockeyturnier der Frauen in Mailand die Bronzemedaille gewonnen. Die Eidgenossinnen siegten am Donnerstag im Spiel um Platz drei gegen Schweden dank eines Overtime-Treffers von Alina Müller, Stürmerin von Boston Fleet in der nordamerikanischen Profiliga PWHL, mit 2:1 nach Verlängerung. Das Finale Kanada gegen die USA beginnt um 19.10 Uhr.

Die Schweizerinnen holten ihre zweite Olympia-Medaille im Eishockey, beim Bronze-Gewinn 2014 in Sotschi hatten sie sich mit 4:3 ebenfalls gegen Schweden durchgesetzt. Den vierten Schweizer Treffer erzielte die damals 15-jährige Müller. Diesmal traf sie 51 Sekunden vor Ablauf der Verlängerung. Mira Jungaker (32.) hatte Schweden in Führung gebracht, Sinja Leemann wenig später ausgeglichen (36.).

(APA)/Beitragsbild: GEPA