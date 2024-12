Schweizer in Beaver Creek-RTL voran – Brennsteiner auf Top 10-Kurs

Der Schweizer Thomas Tumler hat sich am Sonntag in Durchgang eins des alpinen Weltcup-Riesentorlaufs der Männer in Beaver Creek unerwartet an die Spitze des Ski-Klassements gesetzt.

Noch überraschender als das ist der Vorsprung des 35-Jährigen, nur der Slowene Zan Kranjec hielt mit 0,56 Sek. den Rückstand unter einer Sekunde. An die dritte Stelle kam der Norweger Atle Lie McGrath (+1,01). Bester von sechs angetretenen Österreichern war Stefan Brennsteiner als Zehnter (+1,54).

Tumler hat beste Aussichten auf seinen ersten Weltcupsieg, neben einem zweiten Platz in einem Parallel-Riesentorlauf holte er seine beiden dritten Ränge in Riesentorläufen 2018 in Beaver Creek und heuer im März beim Weltcup-Finale im kommenden WM-Ort Saalbach. „Ich habe die frühe Startnummer gut ausgenützt“, sagte der als Dritter ins Rennen gegangene Eidgenosse im ORF-Interview. Er habe „noch richtig Saft in den Füßen gehabt“, nachdem er an den Vortagen in der Seehöhe von rund 3.000 m in Abfahrt und Super-G nicht im Einsatz gewesen war.

Haaser neben Brennsteiner im zweiten Lauf

Im Gegensatz etwa zu Marco Odermatt, der Titelverteidiger im Gesamtweltcup verlor als Achter 1,26 Sek. auf seinen Landsmann. „Ein definitiv anstrengender erster Lauf“, meinte der beim Saison-Auftakt in Sölden ausgefallene Odermatt. Brennsteiner gab an, sich sehr wohl gefühlt zu haben – auch mit dem Material. „Vielleicht habe ich bei dem ein oder anderen Schwung ein bisschen zu weit ausgeholt, hatte eine zu runde Linie. Man muss bei dem Schnee möglichst viel auf der Kante fahren.“ Der Salzburger wollte im zweiten Lauf „gescheit angreifen“.

Vincent Kriechmayr fiel recht schnell aus. Der Sölden-Siebente Raphael Haaser (+2,95) hatte Glück, als 30. in den zweiten Durchgang (21.00 Uhr MEZ) zu kommen. Patrick Feurstein (37./+3,74) sowie sein Cousin und Super-G-Dritte Lukas Feurstein (34./+3,43) wie bei seinem Riesentorlauf-Weltcupdebüt Stefan Babinsky (50./+5,54) verpassten die Qualifikation für die Entscheidung. Der für Brasilien startende Lucas Pinheiro Braathen überzeugte mit Startnummer 29 als Vierter (+1,07), vom Sölden-Vierten ist für Lauf zwei ein größerer Angriff auf die Spitze zu erwarten.

(APA)/Bild: GEPA