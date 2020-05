Schweizer Ligen dürfen Spielbetrieb ab 6. Juni aufnehmen

via

Der Spielbetrieb in den zwei höchsten Fußball-Ligen der Schweiz kann ab dem 6. Juni wieder aufgenommen werden. Vorausgegangen war eine Entscheidung des Schweizer Bundesrats vom Mittwoch, nach der die Durchführung von Sportveranstaltungen mit bis zu 300 Personen wieder erlaubt sei.

Eine finale Entscheidung über die Fortsetzung oder den Abbruch der Fußball-Saison sollen die zwanzig Clubs der Swiss Football League (SFL) am Freitag in einer außerordentlichen Generalversammlung treffen. Nach 23 von 36 Spieltagen führt der FC St. Gallen die Tabelle vor den punktegleichen Young Boys Bern an. Wegen der Coronavirus-Pandemie pausiert die Liga seit Ende Februar.

