Schweizer Ski-Athlet Hintermann krebsfrei

Rund vier Monate nach der Diagnose Lymphdrüsenkrebs ist der Schweizer Ski-Rennfahrer Niels Hintermann vorerst genesen.

„Over and Out! So glücklich über den Befund: Krebsfrei“, schrieb der dreifache Weltcupsieger Hintermann auf Instagram: „Es waren nicht immer einfache Tage, aber natürlich bin ich überglücklich, dass diese Zeit nun vorbei ist und es wieder ein klares Ziel gibt, auch wenn der Weg zum Ziel noch nicht ganz klar ist.“

Hintermann schon kurz nach Diagnose optimistisch

Wann und ob der 29-Jährige wieder in den Leistungssport zurückkehrt, ließ er zunächst offen. Hintermann hatte seine Erkrankung Anfang Oktober öffentlich gemacht, danach musst er sich einer Chemotherapie und Bestrahlungen unterziehen. Wegen der guten Heilungschancen war Hintermann aber schon kurz nach der Diagnose optimistisch, dass er seine Leistungssportkarriere fortsetzen kann.

Der Speedspezialist fährt seit 2015 im Weltcup und nahm bislang an zwei Weltmeisterschaften sowie an den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking teil.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(APA) / Bild: GEPA