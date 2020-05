Die Schweizer Fußball-Super-League wird am 20. Juni fortgesetzt. Das beschlossen die Vertreter der 20 Clubs der Swiss Football League bei der außerordentlichen Generalversammlung am Freitag in Bern. 13 Runden sind noch ausständig. Die letzten Spiele vor der Corona-Pause waren am 23. Februar über die Bühne gegangen. Das erste Match der zweithöchsten Spielklasse findet am 19. Juni statt.

(APA/sda)

Artikelbild: Imago