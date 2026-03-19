Schwere Aufgabe für Glasner: Die Duelle im Conference-League-Viertelfinale
Auf Oliver Glasner und Crystal Palace wartet auf dem Weg zum Titel in der Conference League eine schwere Aufgabe.
Die Londoner treffen nach dem mühsamen Achtelfinal-Weiterkommen gegen Larnaka nun auf Serie-A-Klub Fiorentina. In einem möglichen Halbfinale würde der Sieger aus Shakhtar Donezk vs. AZ Alkmaar warten.
Auch das Mainzer ÖFB-Legionärstrio Stefan Posch, Phillipp Mwene und Nikolas Veratschnig hat mit Ligue-1-Verein Racing Straßburg keine einfache Aufgabe vor der Brust. Die möglichen Halbfinal-Gegner für Mainz wären Rayo Vallecano oder AEK Athen.
Aktuelle UEFA Conference League Videos
HIGHLIGHTS | Sparta Prag – AZ Alkmaar | Achtelfinal-Rückspiel
Glasner: „Großer Erfolg für Crystal Palace“
HIGHLIGHTS | AEK Larnaka – Crystal Palace | Achtelfinal-Rückspiel
HIGHLIGHTS | Rakow – Fiorentina | Achtelfinal-Rückspiel
Rote Karte – Petros Ioannou (120.) | ALA-CRY
HIGHLIGHTS | 1. FSV Mainz 05 – Sigma Olomouc | Achtelfinal-Rückspiel
Tor – 1:2 Ismaila Sarr (99.) | ALA-CRY
Tor – 1:1 Enric Saborit (63.) | ALA-CRY
Tor – 1:0 Stefan Posch (46.) | M05-OLM
Tor – 0:1 Ismaila Sarr (14.) | ALA-CRY
Die Duelle im Conference-League-Viertelfinale
VF 1: Shakhtar Donezk – AZ Alkmaar
VF 2: Crystal Palace – Fiorentina
VF 3: Rayo Vallecano – AEK Athen
VF 4: Mainz 05 – Racing Straßburg
Der Turnierbaum im Überblick
Bild: Imago