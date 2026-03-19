Schwere Aufgabe für Glasner: Die Duelle im Conference-League-Viertelfinale

Auf Oliver Glasner und Crystal Palace wartet auf dem Weg zum Titel in der Conference League eine schwere Aufgabe.

Die Londoner treffen nach dem mühsamen Achtelfinal-Weiterkommen gegen Larnaka nun auf Serie-A-Klub Fiorentina. In einem möglichen Halbfinale würde der Sieger aus Shakhtar Donezk vs. AZ Alkmaar warten.

Auch das Mainzer ÖFB-Legionärstrio Stefan Posch, Phillipp Mwene und Nikolas Veratschnig hat mit Ligue-1-Verein Racing Straßburg keine einfache Aufgabe vor der Brust. Die möglichen Halbfinal-Gegner für Mainz wären Rayo Vallecano oder AEK Athen.

Die Duelle im Conference-League-Viertelfinale

VF 1: Shakhtar Donezk – AZ Alkmaar

VF 2: Crystal Palace – Fiorentina

VF 3: Rayo Vallecano – AEK Athen

VF 4: Mainz 05 – Racing Straßburg

Der Turnierbaum im Überblick

Bild: Imago