Der schottische Nationaltorwart Craig Gordon hat ein Weihnachtsfest zum Vergessen erlebt. Der Kapitän von Heart of Midlothian erlitt am Samstag beim 2:2 bei Dundee United in der schottischen Meisterschaft bei einem Zusammenstoß mit einem Gegenspieler einen doppelten Beinbruch, wie sein Club am Montag mitteilte.

Gordon werde „den Rest der Saison ausfallen“, er sei bereits operiert worden. Gordon, dessen Vertrag 2024 ausläuft, wird am Silvestertag 40 Jahre alt.

(APA) / Bild: Imago