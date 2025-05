„Schweres Ding zu verdauen“ – Kein Happy End für Austria Klagenfurt

Im Frühling ist Austria Klagenfurt die Luft ausgegangen. Nach zuletzt neun sieglosen Spielen und einer 0:1-Heimniederlage zum Abschluss gegen Hartberg am Freitag geht es für die Kärntner nach vier Jahren in der Fußball-Bundesliga zurück in die 2. Liga. „Was in dieser Saison Fehler gemacht worden sind, innerhalb der Mannschaft und im Verein, das waren zu viele Fehler“, resümierte Christopher Wernitznig im Sky-Interview.

Klagenfurt hatte in den ersten drei Saisonen nach dem Aufstieg überraschend die Meistergruppe erreicht, in der heurigen Qualifikationsgruppe lief aber nicht mehr viel zusammen. Dabei war man mit fünf Punkten Vorsprung auf Altach in den April gegangen, hat in den folgenden neun Matches aber lediglich drei Punkte geholt. In den letzten sieben Partien gelangen nur drei Tore, kassiert hat man gesamt 70.

Auch der Trainerwechsel Ende April, als man sich von Langzeitcoach Peter Pacult trennte und auf Carsten Jancker setzte, brachte nicht mehr die Wende. Parallel zur schwierigen sportlichen Situation kam die wirtschaftliche. Der Austria wurde Anfang April die Lizenz verweigert, erst Ende April kam in zweiter Instanz die Zulassung.

Rucksack wurde zu schwer

„Es ist sehr viel auf die Mannschaft eingeprasselt in den letzten Wochen und Monaten. Irgendwann wird das vom Mentalen zu viel. Man hat gemerkt, wie schwer der Rucksack wird. Auch heute hat man das gemerkt. Die ersten 20, 30 Minuten sind wir sehr schwer ins Spiel gekommen, haben einfachste Fehler gemacht. Da merkst du, was die Psyche mit Menschen macht in so einer Situation“, erklärte Sport-Geschäftsführer Günther Gorenzel auf Sky.

Ein Gegentreffer nach nicht einmal zwei Minuten besiegelte letztlich am Freitagabend den Abstieg. „Wir bekommen zu einfache Tore, das war heute wieder der Fall. Wir arbeiten uns ins Spiel, mit extremem Aufwand, machen aber die Tore einfach nicht“, meinte Gorenzel.

Jancker-Zukunft offen

„Das ist ein schweres Ding zu verdauen. Wir kriegen früh das Tor und waren sehr verunsichert. Wir haben uns wieder aufgerappelt und haben dann zwei (Chancen) liegenlassen, wo du wieder zurückgekommen wärst“, sagte Jancker. Ob der Deutsche die Kärntner Violetten auch in der zweiten Liga führen wird, ist offen. „Einmal sacken lassen, dann werden Gespräche stattfinden“, meinte Jancker. Zerknirscht waren auch die Spieler. „Es tut weh. So richtig wird es erst in den nächsten Tagen einschlagen“, sagte Thorsten Mahrer.

Für die SEH Sports & Entertainment Holding, Hauptgesellschafter von Austria Klagenfurt, war der Abstieg der Kärntner der nächste Rückschlag, nachdem schon HNK Sibenik aus der kroatischen Liga abgestiegen ist. Auch Viktoria Berlin droht aus der viertklassigen Regionalliga Ost abzusteigen.

„Wenn wir absteigen, ist das eine kleine Katastrophe. Wir werden aber auch in der zweiten Liga angepasst, aber genauso weiter arbeiten. Eine kleine Delle heißt nicht, dass man nicht vernünftig zurückkommen kann“, hatte Zeljko Karajica, SEH-Geschäftsführer und Vizepräsident von Austria Klagenfurt, vor dem Match in einem Sky-Interview für den schließlich eingetretenen Abstieg der Klagenfurter angekündigt.

