Schwimmstar McIntosh kommt Ledecky-Rekord nahe

Kanadas Schwimmstar Summer McIntosh (18) hat einen Tag nach ihrem Weltrekord über 400 m Freistil auch über 800 m geglänzt.

Die dreimalige Olympiasiegerin schlug bei den kanadischen Trials nach 8:05,07 Minuten an und schickte eine deutliche Warnung an die Amerikanerin Katie Ledecky, die den Weltrekord erst im vergangenen Monat auf 8:04,12 verbessert hatte.

„Ich wollte heute wirklich sehen, wie nahe ich dem Rekord kommen kann. Ich bin echt zufrieden mit meinem Rennen“, sagte McIntosh in Victoria, British Columbia. Einen Tag zuvor hatte sie über 400 m in 3:54,18 Minuten die bisherige Bestmarke von Ariarne Titmus (Australien/3:55,38) von 2023 um mehr als eine Sekunde unterboten.

Neuigkeiten gab es auch von Ledecky: Die neunmalige Olympiasiegerin kündigte an, bei den Weltmeisterschaften in Singapur (11. Juli bis 3. August) auf einen Start über 200 m Freistil zu verzichten. Die 28-Jährige hat seit ihrer ersten Teilnahme in Barcelona 2013 bereits 21 WM-Goldmedaillen geholt, darunter 16 Einzeltitel. In Singapur peilt sie ihren siebten 800-m-Titel in Folge an.

